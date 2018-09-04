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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.09.2018
              799

              Защитная антигравийная ПВХ пленка на автомобиль 150мкр

              Телефон
              +79376503456
              Продавец
              НАРУЖКА63
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              Описание товара

              Антигравийная защитная пленка на автомобиль Avery (Голландия) позволяет сохранить покрытие автомобиля и сэкономить в будущем на его покраске.Толстая ПВХ пленка, толщина 150 мкм, срок службы до 10 лет. Великолепно тянется и обтягивает сложные криволинейные поверхности, серьезно защищает кузов от сколов, царапин и пескоструйного эффекта. Глянцевая поверхность. Пленка легко монтируется и не оставляет следов. Наиболее актуальной данная услуга является для владельцев новых автомобилей, желающих сохранить в идеальном состоянии свое авто. Время, которое требуется на установку антигравийной пленки на капот, зеркала, бампер и крылья, составляет всего несколько часов.Также в нашем магазине Вы можете приобрести более долговечную полиуретановую антигравийную пленку Mactac Crystal Protect.

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