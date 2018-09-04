Защитная антигравийная ПВХ пленка на автомобиль 150мкр

Описание товара

Антигравийная защитная пленка на автомобиль Avery (Голландия) позволяет сохранить покрытие автомобиля и сэкономить в будущем на его покраске.Толстая ПВХ пленка, толщина 150 мкм, срок службы до 10 лет. Великолепно тянется и обтягивает сложные криволинейные поверхности, серьезно защищает кузов от сколов, царапин и пескоструйного эффекта. Глянцевая поверхность. Пленка легко монтируется и не оставляет следов. Наиболее актуальной данная услуга является для владельцев новых автомобилей, желающих сохранить в идеальном состоянии свое авто. Время, которое требуется на установку антигравийной пленки на капот, зеркала, бампер и крылья, составляет всего несколько часов.Также в нашем магазине Вы можете приобрести более долговечную полиуретановую антигравийную пленку Mactac Crystal Protect.