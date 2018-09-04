3D Carbon пленка под карбон (Европа)

Описание товара

Легко наносится, экономична, незаменима в автостайлинге, дизайне любой техники (ноутбуки, сотовые телефоны и прочее).Цвета: черный, серебро, золото, графит, белыйПреимущества:не подвержены воздействию УФ-лучей (не выгорают,"не седеют» на солнце)не царапаются даже при умеренном нажатии острым предметомкрасиво и стильно смотрятся на автомобиле (нет эффекта дешевизны)позволяют скрыть глубокие сколы, царапины и большие вмятины на деталях автомобиля, а также технологические отверстия диаметром до 20 мм (например, при демонтированном дворнике задней двери)обтягивают неровные, шероховатые поверхности внутри салона (скрывает первоначальную фактуру детали)имеют крайне прочную самоклеящуюся основу и легко клеятся на железо, пластик, стеклоТехнические характеристики:Толщина: 160 мкр.Цвет: черный (текстурированные волокна), белый, серебряный, серый, темно-синий, золотой, черная кожа, серебристый царапанный металлКлеевая основа: перманентный акрил на основе растворителейПодложка: 145 гр/м2Срок службы: 5 летРастяжение: min 75%Адгезия:через 20мин угол отрыва 180° - 16Н/ 25ммчерез 24ч угол отрыва 180° - 18Н/ 25ммТемпература нанесения: +20° СТемпература применения: -40°С - +90°С