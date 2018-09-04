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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.09.2018
              3 500

              Защитная антигравийная пленка Avery 7521 152м

              Телефон
              +79376503456
              Продавец
              НАРУЖКА63
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              Описание товара

              Пленка для защиты кузова автомобиля торговой марки Avery Dennison изготавливается из высококачественного полиуретана и имеет защиту от ультрафиолета. Пленка Avery 7521 может быть использована для незаметной защиты лакокрасочного покрытия и подходит для всех типов транспортных средств – от мотоциклов до автобусов и поездов. Пленка является отличным решением для защиты наиболее уязвимых наружных поверхностей, таких как капоты, колесные арки и зеркала заднего вида, а также внутренних поверхностей (например, багажные полки или кресла в автобусах и поездах).Основные преимущества пленки:- Толщина пленки 200мкр.- Отличные характеристики защиты- Высокая прозрачность- Длительный срок службы- Превосходная адгезия- Универсальная пленка для различных применений- цена по сравнению с конкурентами.

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