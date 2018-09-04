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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.09.2018
              1 800

              Текстурированная пленка

              Телефон
              +79376503456
              Продавец
              НАРУЖКА63
              0
              Описание товара

              Эта автомобльная пленка предназанчена для защиты кузова автомобиля от камней, пескоструйного эффекта и царапин. Этим материалом можно оклеивать колесные арки, оконные профили и нижнюю часть дверей (наиболее подверженную пескоструйному эффекту).Основные характеристики:Цвет: черныйКлеевая основа: прозрачный акриловый клейТолщина пленки: 190 мкрУсилие на разрыв: > 13,5 Н/мм²Относительное удлинение: > 50 %Адгезия:Отрыв под углом 180°: через 20 мин - 730 Н/мОтрыв под углом 180°: через 24 часа - 830 Н/мСтойкость к погодным условиям: (для среднеклиматических значений Европы)2 годаЗАМЕЧАНИЕ: Показатель устойчивости может быть изменен в сторону уменьшения значения в случае несоблюдения правил хранения, нанесения и применения.Температура применения: от - 40°С до + 90°СУсловия хранения: 2 года в защищенном от солнечных лучей помещении при t=23°С и 50 %-ой относительной влажности.

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