Автовинил Avery Dennison, Mactac

Описание товара

У нас вы найдете глянцевые и матовые пленки, цветные и прозрачные, пленки металлики, пленки с блестками, пленка со структурой карбон 3D, прозрачные пленки для защиты кузова автомобиля от сколов и царапин, текстурированные пленки для защиты порогов и нижней части автомобилей, также пленки для печати (аэрография, винилография).Пленки выдерживают воздействие агрессивной среды: перепады температур, влагу, противогололедные реагенты и суровый Российский климат. Так же предлагаем вам пленки для защиты кузова автомобиля от сколов и пескоструйного эффекта из полиуретана.​Специальные самоклеящиеся пленки для автомобилей производятся компанией KPMF (Великобритания) с 1992 года. Предлагаемые нами автомобильные пленки делятся на несколько категорий:каландрированные пленки серии K50000 — это пленки для оклейки автомобилей с несложными поверхностями,литые самоклеящиеся пленки серии K70000 — это пленки для оклейки автомобилей со сдожными поверхностями,специальные гибридные пленки серии K88000 — пленки для полной оклейки автомобилей.