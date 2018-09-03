Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 03.09.2018
              200

              Декоративная пленка прямоугольник зеленый 6х46мм PF 03 2

              Телефон
              +7(343)3467170
              Продавец
              Джитуар
              0
              Описание товара

              Декоративная пленка, декоративная самоклеющаяся пленка для мебели, самоклеющаяся пленка декоративная купить, декоративная пленка прямоугольник зеленый 6х46мм.Размеры рулона: ширина - 1,52м, длина - 30 м.Декоративная пленка год от года становится все популярнее. Она долго служит, а визуальный эффект, создаваемый ею, нравится практически всем.Помимо непосредственно самой декоративной пленки, у нас представлены и все те принадлежности, без которых наклеить ее ровно практически невозможно. Инструменты и особые средства продлевают срок службы пленки. А если вы не хотите приобретать принадлежности для постоянного использования, то можете взять их напрокат.Также вы можете воспользоваться услугой профессионального декорирования окон, в рамках которой наши специалисты наклеят пленку быстро и совершенно ровно.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store