Декоративная пленка прямоугольник зеленый 6х46мм PF 03 2

Описание товара

Декоративная пленка, декоративная самоклеющаяся пленка для мебели, самоклеющаяся пленка декоративная купить, декоративная пленка прямоугольник зеленый 6х46мм.Размеры рулона: ширина - 1,52м, длина - 30 м.Декоративная пленка год от года становится все популярнее. Она долго служит, а визуальный эффект, создаваемый ею, нравится практически всем.Помимо непосредственно самой декоративной пленки, у нас представлены и все те принадлежности, без которых наклеить ее ровно практически невозможно. Инструменты и особые средства продлевают срок службы пленки. А если вы не хотите приобретать принадлежности для постоянного использования, то можете взять их напрокат.Также вы можете воспользоваться услугой профессионального декорирования окон, в рамках которой наши специалисты наклеят пленку быстро и совершенно ровно.