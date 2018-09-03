Пленка архитектурная USB темно зеленая s968

Описание товара

Пленка архитектурная USB темно-зеленая s968Вы можете приобрести в нашем магазине: в нарезку, оптом, также мы можем установить солнцезащитную пленку в вашем помещении.Ширина 1,52м, Профессиональный монтаж и качественная архитектурная пленка для окон – это два главных компонента, которые необходимы для первоклассной тонировки стекол. Пленочное покрытие Ultra Solar Block (Южная Корея) уже много лет подряд лидирует среди своих конкурентов. Таких высоких позиций на мировом рынке тонировочных материалов продукция смогла достичь благодаря превосходным эксплуатационным свойствам и техническим характеристикам. Архитектурная пленка USB изготавливается из высокотехнологичного материала, который определяет свойства изделия. Продукция быстро достигла высокого спроса благодаря современным технологиям и очень строгой проверке качества на производстве. Преимущества пленок Ultra Solar Block:· Защищают от вредного ультрафиолетового излучения на 98%.· Отражают энергию солнца на 81%, а как следствие, мы получаем хорошую звукоизоляцию и теплозащиту. Благодаря этому свойству снижается нагрузка на кондиционер и уменьшаются затраты на электроэнергию.· Оберегают глаза от ослепительных солнечных лучей, ведь пропускаемость света всего 5%. Также это свойство предохраняет мебель от обесцвечивания и выгорания.· Увеличивают ударопрочность стекла и делают его безосколочным.· Не нуждается в демонтаже стекла, а затем, и в дополнительном уходе. Архитектурная пленка для окон USB является востребованным корейским материалом, который действительно поражает своей многофункциональностью. Пленочное изделие превосходно смотрится как на фасадах общественных зданий, так и на окнах жилых домов. К тому же архитектурные пленки для стекла имеют Госстандарта России и гигиенический сертификат. Да, они способны удовлетворить запросы даже самого требовательного клиенка. Решили купить пленку USB на сайте ДжинRUS? У нас вы найдете широкий ассортимент тонировочного материала, который предназначен для различных целей. Если сложно определить необходимый товар, то мы готовы помочь с выбором! Также мы предоставляем услуги профессиональной оклейки стекол, и вам не нужно тратить свое время на поиск сторонних специалистов.