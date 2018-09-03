Декоративная самоклеющаяся зеркальная пленка Безопасное зеркало G2R 020A, ширина 1м, 176мкм

Описание товара

Данную пленку мы можем нарезать любой формы: логотип, криволинейная фигура, буквы, цифры, круги, прямоугольники, просто по размерам. Заказав зеркальную пленку с нарезкой вы получаете уникальный продукт! К примеру вы решили наклеить просто прямоугольную форму, но только задумайтесь на минуту о том , что вам нравится и вдохновляет вас - вы можете это воплотить в реальность.Если в вашем воображении мелькнула мысль"вот бы на дверь мне наклеить зеркальный" :- мотоцикл - без проблем можем нарезать форму зеркального мотоцикла.- цветы - нарежем зеркальные цветы.А также любые другие фигуры. Декоративная зеркальная пленка имитация настоящего зеркала.Безопасное зеркало для детей.толщина ― 176 микрон.При заказе от 50 м действует система скидокЗеркальная пленка – отличный и безопасный аналог обычному зеркалу. Если последнее приходится закреплять особым образом на стене и проводить массу дополнительных манипуляций, то обычная зеркальная самоклеющаяся пленка может быть установлена на любую поверхность. Представьте себе, сколько можно сэкономить денег и времени: не нужно ждать, не нужно сверлить и не нужно закреплять. Вдобавок зеркальная пленка, купить которую Вы всегда сможете в нашей компании, абсолютно безопасна для детей. Отскочивший мяч или другой предмет наверняка разобьют стекло на множество осколков, но зеркальная самоклеющаяся пленка же от удара не пострадает.Также данную зеркальную пленку ищут как пленочное зеркало. Есть в наличии 3 вида зеркальной пленки: слева ― 50мкм, справа верхняя- 100 мкм, справа нижняя -200мкмДекоративная самоклеящаяся зеркальная пленка набирает свою популярность благодаря тому, что она является отличным материалом для оформления помещения и защиты поверхности от негативных воздействий. Материал совершенно безопасен для человека, поэтому применяется в различных сферах. Где используется зеркальная пленка Пленка с зеркальной поверхностью легко может быть наклеена на металл, дерево или стекло. Зеркальная пленка безопасное зеркало может быть использована в качестве отделочного материала для стен. Такому полотну не страшна влага и оно износостойкое. Поэтому материал прекрасно подходит для декорирования прихожих, кухонь или ванных комнат. Ширина пленки 1 м, что позволяет оклеить поверхности с минимальным количеством швов. Декоративная самоклеящаяся зеркальная пленка безопасное зеркало часто используется для оклеивания потолков. Естественно, любая поверхность перед нанесением такого материала должна быть подготовлена: сглажены все неровности и поверхность обработана грунтовкой. После завершения работ с пленкой на поверхности будут хорошо видны все дефекты стены. Работать с зеркальным полотном стоит аккуратно, все стыки должны быть незаметны. Зеркальная пленка также может быть использована для обновления мебели. Клеиться материал на фасады шкафов или комодов для защиты поверхности от механических повреждений, агрессивных моющих жидкостей и ультрафиолетовых лучей. Чтобы нанести такую пленку на поверхность, не нужно быть профессионалом. С полотном просто работать. Зеркальная пленка для стекол имеет сразу же несколько функций: эстетическая и защитная функция. При нанесении такого материал на стеклянную поверхность, вы укрепляете стекло. В случае если стекло разобьется, то все осколки останутся на самоклеящейся пленке. Также при использовании такого материала, в помещении повышается шемо- и звукоизоляция. Стоит заметить, что зеркальная пленка не способна заменить традиционное зеркало. Даже если рабочая поверхность очень гладкая, то при наклеивании полотна образовываются маленькие вмятины. Из-за них отражаемое изображение может быть искажено. Основная задача зеркальной самоклеящейся пленки в том, чтобы создать зеркальный эффект. Если вы решили купить зеркальную пленку в Екатеринбурге, то ознакомьтесь с ассортиментом нашего магазина. На сайте вы найдете широкий ассортимент декоративных пленок различные по ширине, рисунку и микрон.