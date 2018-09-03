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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.09.2018
              250

              Пленка архитектурная USB S508H зеленый серебро

              Телефон
              +7(343)3467170
              Продавец
              Джитуар
              0
              Описание товара

              Пленка архитектурная USB  s508 зеленый сереброВы можете приобрести в нашем магазине: в нарезку, оптом, также мы можем установить солнцезащитную пленку в вашем помещении.Ширина 1,52м, Пленка архитектурная USB S508H зеленый сереброТакие пленки  в современном мире нашли свое применение в архитектуре. Они используются для наружной отделки окон, витрин, дверей, балконных лоджий различных зданий, как общественного, так и жилого типа: квартир, торговых центров.Тонировочная пленка зеленого оттенка способна защитить от проникновения ультрафиолетовых лучей, обеспечить приватность и одностороннюю видимость, уменьшают блики на компьютерных мониторах и повышают износостойкость непосредственно интерьера. Таким образом, автоматически исчезает острая надобность в использовании громоздких ансамблей из штор, если они не предусмотрены дизайнерскими проектами. Особенно это хорошо для современных высоток делового предназначения. Архитектурные пленки повышают износостойкость стекла.Кроме того, за счет того, что пленка пропускает не более 1% ультрафиолета и имеет 50% отражение солнечного тепла в жаркую погоду, это позволяет экономить на эксплуатации кондиционеров. Процесс поклейки такой пленки не потребует больших усилий, ведь в демонтаже стекла теперь нет необходимости.Нет необходимости и в особенном уходе, потому как на пленке есть слой защиты.Поэтому пленка очень долго прослужит Вам, вплоть до всего времени существования, оклеенного ею стекла.У нас можно ее купить как нарезкой, так и оптом, но и воспользоваться услугами по ее монтажу.Размещенная на нашем сайте архитектурная пленка зеленого цвета имеет следующие характеристики:  ширина  – 1,52м,пропуск света - до 16%, отражение энергии солнца - 73%,уменьшение попадания УФ-лучей – 98%, толщина – 42мм.

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