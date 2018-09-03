Пленка архитектурная USB S510H фиолетово серебристая

Описание товара

Пленка архитектурная USB S510H фиолето-серебристая Вы можете приобрести в нашем магазине: в нарезку, оптом, также мы можем установить солнцезащитную пленку в вашем помещении.Ширина 1,52м,Современный стиль зданий зачастую предполагает обилие конструкций из стекла. Нередко, особенно в больших городах, можно наблюдать за тем, как в кратчайшие сроки возводятся красавцы-небоскребы с множеством окон. Так же как растет потребление стекол, возрастает потребность в оклеивании их специальной солнцезащитной пленкой, которая, в свою очередь, применяется для отделки различных сооружений, а так же стекол автомобилей.Она служит отличным декорирующим и защитным элементом стеклянных конструкций домов, развлекательных центров и прочего.пленки различаются своим широким ассортиментом и не оставят равнодушным никого. Цвет таких пленок тоже может быть абсолютно разной, от незаурядной коричневой, до элегантной золотистой или стильной серебряной. Температурный промежуток использования пленок, так же достаточно велик – он составляет огромный промежуток от -40 до + 80 градусов. То есть такой материал может быть применен для различного рода работ.Фиолетово-серебристую пленку, представленную в нашем магазине, можно наносить на любые стеклянные конструкции, будь то окна, витрины, различные внутренние перегородки, двери балконы.Существует различное количество типов пленок, выполняющих, в свою очередь, различные функции: защиты помещения от перегрева и выгорания. Создают в помещении абсолютную приватность, и, как следствие безопасность, а если это здание какой-либо организации, то и своеобразную защиту от визуальной утечки информации.Архитектурная USB пленка обладает уникальными свойствами, такими как: улучшает температурный баланс помещения, уменьшает количество попадаемой в помещение энергии солнца, создавая наилучшие условия для работоспособности и жизнедеятельности людей в помещении, а так же повышается эксплуатационный период всего оборудования в целом. Кроме повышенной износостойкости оборудования, такого например как кондиционер, понижаются его энергопотребительские функции, что существенно снижает оплату тепло- и электроэнергии.Во время природных катаклизмов или пожара, стекло будет отлично защищено, не разобьется на мелкие кусочки и выдержит некоторое время огненный поток.Помимо перечисленных выше полезных защитных характеристик, стекло, оклеенное такой пленкой, имеет более современный, стильный вид. Теперь Вам не нужно тратиться на громоздкие шторы с ламбрекенами или же развешивать по всему офису дорогостоящие жалюзи.Зеркальные пленки обладают высоким сроком службы и не выгорают за счет нанесенного на них металлизированного слоя, который, к тому же, имеет защитную поверхность от царапин, вызванных даже самым элементарным – мытьем окон.Что и говорить, архитектурная пленка отлично справиться со всеми поставленными задачами защиты Вашего помещения, как на визуальном, так и на техническом уровне.Особенно актуальна такая пленка на нижних этажах, где видимость того, что твориться за стеклом, в значительной степени выше, чем, скажем на последних этажах.Придайте вместе с нашими пленками Вашему интерьеру современности и креатива!