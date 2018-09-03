Ударопрочная прозрачная пленка Safety 4 MIL,

Описание товара

Ударопрочная пленка Safety 4 MIL (112 мкм)Розничная цена 350 руб/пог.м. Ударопрочная пленка производство Южная кореяПленка противоударная самоклеющаяся для оклейки стекол зданий. Если вам необходимо защитить свои окна (либо по собственному желанию либо по предписанию пожарных служб, необходимому классу защиты) то данная пленка как раз то что вам нужно. При покупке данной пленки мы предоставляем вам сертификаты на пленку, также вы можете заказать услугу по оклейке защитной пленки.Иногда ударопрочная пленка необходима для выполнения предписаний со стороны надзорных органов – например, в целях пожарной безопасности. Даже обычный град может легко повредить окно или витрину. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, собственник бизнеса обычно ищет компанию, в которой можно было бы приобрести дешево антивандальный материал для оклейки стекла. Ударопрочная пленка, поставляемая нами, представлена в нескольких вариантах, соответствующих разным классам защиты, и отвечает высочайшим стандартам качества. Вдобавок мы продаем антивандальную пленку по очень низкой цене, так что не стоит откладывать эту покупку.