Защитная , ударопрочная пленка USB SF 200 CL, 7 MIL, 200 микрон, прозрачная

Описание товара

Розничная цена 500 руб./пог.м. (цена на 12.07.17)Цена за 1 рул - 12000 рубЦена от 3 рул ― 11500 рубУдаропрочная пленка Safety 7 MIL Ударопрочная пленка может надежно защитить объект от различных неприятностей. Причин, из-за которых бьется стекло, может быть великое множество – от злоумышленников, пытающихся проникнуть в помещение, до случайно упавшей ветки при грозе. Антивандальная пленка надежно закрепляется на раме, поэтому все осколки остаются на клеевом слое и не разлетаются внутри защищаемой комнаты. Это практически исключает ситуации, когда осколки могут поранить людей внутри помещения. Если же в помещение пытается проникнуть злоумышленник, то ударопрочная пленка может задержать и его, поскольку типовая антивандальная пленка может выдержать очень сильное воздействие. Ударопрочная пленка уже давно используется во всех странах мира для придания обыкновенному стеклу защитного свойства. Этот антивандальный материал может быть использован не только в коммерческих фирмах или государственных учреждениях, но и в жилых домах. Широкая распространенность обусловлена невысокой стоимостью противоударной пленки в отличие от коленного или бронированного стекла. Антивандальная пленка на окна снижает риск и затраты, вызванные актами вандализма или хулиганства, в результате которых разбиваются витрины магазинов, ресторанов и баров. Противоударный материал Safety 7 mil (200 микрон) отлично справляется со своими задачами. Он выдерживает значительный удар, нанесенный стальным предметом по стеклу, и не дает злоумышленнику проникнуть внутрь помещения. В случае разбития окна пленка защищает от увечий и порезов об осколки, т.к. все стекла остаются на клейком слое материала.У нас есть ударопрочная пленка 200 микрон, а также более толстые материалы, которые способны обеспечить вашу безопасность. Закажите их в компании «Джитуар», ведь мы продаем только качественный товар с сертификатами.