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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.09.2018
              220

              Архитектурная зеркальная пленка серебро silver R 35

              Телефон
              +7(343)3467170
              Продавец
              Джитуар
              0
              Описание товара

              Архитектурная зеркальная пленка, СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ, Зеркальная, металлизированная, пленка защищает от солнца, пленка декоративная архитектурнаяАрхитектурная зеркальная пленка аналог Люмар R35SRCDFдлина×ширина (м) : 1,524X30м, в рулоне 45,6 кв.м.Чтобы правильно нанести архитектурную пленку, нужно знать несколько тонкостей. Во-первых, пленка не любит пыль. Перед тем, как пленку клеить, нужно провести в помещении влажную уборку.Архитектурная пленка любит достаточно высокую влажность – до 80%, поэтому во время наклеивания можно немного увлажнить воздух. Чтобы клей пленки отлично держался много лет, нужно тщательно обезжирить стекло. Для этого существуют специальные средства, которые не входят в химическую реакцию с клеевой составляющей пленки и не навредят стеклу. Купить эти средства вы сможете в нашей компании в соответствующем разделе.Наклеивать пленку лучше всего при температуре не менее десяти градусов, но не более сорока.

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