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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              650

              Кислородный баллончик Сфера с маской 16 л

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
              0
              Описание товара

              Особенности модели:Одноразовый баллончик с маскойОбласть применения:Для приготовления кислородных коктейлейДля снятия эмоционального напряжения и чувства усталостиДля снятия синдрома «укачивания»Профилактика различных заболеванийВ условиях дефицита содержания  кислорода в воздухеКак сменный баллончик для маски и др.Краткая инструкция по применению: Вскрыть упаковку Сделать выдох и поднести маску к лицу на область рта и носа Нажать на клапан и сделать глубокий вдохДля эффективной оксигенации рекомендуется делать несколько вдохов. При необходимости процедуру можно повторять несколько раз в день.Технические характеристики:Состав: 95% кислорода, 5% азота.Объем 16 литров

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