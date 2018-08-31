Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              890

              Трость Armed FS924

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
              0
              Описание товара

              Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS924 с компактной квадратной опорой на 4 ножках предназначена для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений. Обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.Описание:Телескопическая, хромированная, стальная.Устойчива к коррозии. Имеет 10 уровней регулировки высоты.Высота трости регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см.Оснащена  квадратной опорой с 4-мя упорами.Упорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика.Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.Комплектация:Трость 1 шт.Паспорт 1 экз.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store