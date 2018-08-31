Описание товара

Средство реабилитации инвалидов: трость Armed FS924 с компактной квадратной опорой на 4 ножках предназначена для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений. Обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.Описание:Телескопическая, хромированная, стальная.Устойчива к коррозии. Имеет 10 уровней регулировки высоты.Высота трости регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см.Оснащена квадратной опорой с 4-мя упорами.Упорные насадки резиновые, прочные, не скользящие, сменные.Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика.Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.Конструкция обеспечивает комфорт и устойчивость.Комплектация:Трость 1 шт.Паспорт 1 экз.