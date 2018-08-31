Катетер Фолея 2 ход латексный СН3030 Berocath

Описание товара

Применение: длительная катетеризация мочевого пузыряХарактеристика-абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение-жёсткий до введения, термолабильный после введения-большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж-наконечник типа Нелатон-прочный и симметричный баллон-невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие-изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием-цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера-универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа-специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности-стерилизован оксидом этилена, только для однократного примененияРазмеры катетеров и цветовая кодировкаДлина всех катетеров – 40 см