Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              100

              Катетер Фолея 2 ход латексный СН3030 Berocath

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
              0
              Описание товара

              Применение: длительная катетеризация мочевого пузыряХарактеристика-абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение-жёсткий до введения, термолабильный после введения-большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж-наконечник типа Нелатон-прочный и симметричный баллон-невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие-изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием-цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера-универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа-специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности-стерилизован оксидом этилена, только для однократного примененияРазмеры катетеров и цветовая кодировкаДлина всех катетеров – 40 см

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store