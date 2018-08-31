Катетер Фолея 2 ход, латексилик Inekta

Описание товара

Катетер Фолея Inekta 2-ходовой, латексный с силиконовым покрытием 30 млИнструкция по применению:Смазать кончик катетера.Осторожно ввести катетер в мочевой пузырь.С помощью шприца без иглы ввести в баллон дистиллированную воду или физиологический раствор.Рекомендованный объем отмечен на воронке катетера.Для удаления катетера, подсоединить шприц к клапану и удалить жидкость. После этого извлечь катетер.Внимание!Не использовать мази и смазки, содержащие нефтепродукты.Использовать для одноразового примененияНе использовать в случае повреждения упаковкиНе хранить в условиях экстремальных температур и высокой влажности