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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              100

              Катетер Фолея 2 ход, латексилик Inekta

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
              0
              Описание товара

              Катетер Фолея Inekta 2-ходовой, латексный с силиконовым покрытием 30 млИнструкция по применению:Смазать кончик катетера.Осторожно ввести катетер в мочевой пузырь.С помощью шприца без иглы ввести в баллон дистиллированную воду или физиологический раствор.Рекомендованный объем отмечен на воронке катетера.Для удаления катетера, подсоединить шприц к клапану и удалить жидкость. После этого извлечь катетер.Внимание!Не использовать мази и смазки, содержащие нефтепродукты.Использовать для одноразового примененияНе использовать в случае повреждения упаковкиНе хранить в условиях экстремальных температур и высокой влажности

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