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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              2 700

              Велотренажер для ног SCW 20

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
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              Описание товара

              Простой педальный тренажер предназначен для разработки нижних конечностей пациентов в период реабилитацииили инвалидов. Позволяет тренироваться ежедневно в том объеме, который требуется для поддержания формы. Тренирует ослабленные мышцы, улучшает кровообращение в конечностях. Конструкция разборная, удобная для транспортировки. Модель устанавливается на пол или на стол. Имеется регулировка скорости вращения педали.Особенности:устойчивая стальная конструкцияимеет регулятор прилагаемого усилия грузоподъемность - 130 кгвес 2 кг

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