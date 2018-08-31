Велотренажер для ног SCW 20

Описание товара

Простой педальный тренажер предназначен для разработки нижних конечностей пациентов в период реабилитацииили инвалидов. Позволяет тренироваться ежедневно в том объеме, который требуется для поддержания формы. Тренирует ослабленные мышцы, улучшает кровообращение в конечностях. Конструкция разборная, удобная для транспортировки. Модель устанавливается на пол или на стол. Имеется регулировка скорости вращения педали.Особенности:устойчивая стальная конструкцияимеет регулятор прилагаемого усилия грузоподъемность - 130 кгвес 2 кг