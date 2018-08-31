Вакуумные банки с вакууматором (6 шт) YS 0006

Описание товара

Вакуумные банки Вакумаг – простое в применении и недорогое терапевтическое устройство, применяются для борьбы с целлюлитом и локальными жировыми отложениями в “проблемных зонах”, также возможно использование при других патологиях: косметических дефектах – рубцах и стриях, миалгиях, заболеваниях волос, для подготовки к пластическим операциям и реабилитации после них.Вакуум-терапия (баночный массаж) позволяет улучшить лимфодренаж и локальную микроциркуляцию крови, что оказывает рассасывающее, противовоспалительное и болеутоляющее действие.Применение банок помогает сделать кожу более упругой и эластичной, устраняет проявления целлюлита. Современные вакуумные банки имеют встроенный вакууматор – вытяжной поршень, или поставляются в комплекте с насосом, что делает их простыми и безопасными в применении – не требуется использование открытого огня.Комплект поставки:6 вакуумных банок (размер ― 29, 38, 42, 51, 60, 68 мм.)Насос с гибким удлинителем для откачки воздуха из банок