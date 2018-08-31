Ходунки для инвалидов и пожилых людей (взрослые) Armed FS965LH

Описание товара

Средство реабилитации инвалидов: ходунки"Armed" FS965LH прогулочные ― роллаторы на четырех больших колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.Оптимальный вариант для пожилых людей и пациентов на поздних сроках реабилитацииОписание:Рама алюминиевая имеет высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.Ролляторы оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.Рукоятки регулируются по высоте на 6 уровней с шагом 2,5 см, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении.Колеса литые, передние ― самоориентирующиеся, задние ― фиксированные.Комплектация:Багажная корзина 1 шт.Ручка 2 шт.Шайба 2 шт.Гайка 2 шт.Болт 2 шт.Сиденье 1 шт.Спинка 1 шт.Рама 1 шт.Колеса 4 шт.Паспорт 1 экз.