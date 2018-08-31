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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              5 990

              Ходунки для инвалидов и пожилых людей (взрослые) Armed FS965LH

              Телефон
              +73832479031
              Продавец
              МЕДТЕХНИКА
              0
              Описание товара

              Средство реабилитации инвалидов: ходунки"Armed" FS965LH прогулочные ― роллаторы  на четырех больших колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями  в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.Оптимальный вариант для пожилых людей и пациентов на поздних сроках реабилитацииОписание:Рама алюминиевая имеет высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складывается и раскладывается без инструмента.Ролляторы оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.Рукоятки регулируются по высоте на 6 уровней с шагом 2,5 см,  обеспечивают прочность их захвата  рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении.Колеса литые, передние ― самоориентирующиеся, задние ― фиксированные.Комплектация:Багажная корзина 1 шт.Ручка 2 шт.Шайба 2 шт.Гайка 2 шт.Болт 2 шт.Сиденье 1 шт.Спинка 1 шт.Рама 1 шт.Колеса 4 шт.Паспорт 1 экз.

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