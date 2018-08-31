Мини-отель Мюсли: номер Семейный Комфорт

Мини-отель «Мюсли» предлагает свои услуги по проживанию в самом центре города Тюмени, в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, от главной площади города «Центральной площади», центрального парка аттракционов «Цветного бульвара» и многочисленных магазинов с товарами любого назначения!
Номер Комфорт
Семейный:
Солнечный просторный однокомнатный номер, 25 кв.м. с панорамными окнами и видом
на главную улицу города. В номере: двуспальная кровать и диван, а
также плазменный телевизор, шкаф-купе, чайная пара и чайник. Ванная
комната имеет фен. Кухня-гостиная на этаже.
На
этаже находится гладильная/прачечная комната и оборудованная кухня-гостиная с
посудой, чайниками, холодильниками, микроволновой и духовой печью,
посудомоечной машиной, фильтром для воды.