Мини-отель Мюсли: номер Семейный Комфорт

Описание товара

Мини-отель «Мюсли» предлагает свои услуги по проживанию в самом центре города Тюмени, в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, от главной площади города «Центральной площади», центрального парка аттракционов «Цветного бульвара» и многочисленных магазинов с товарами любого назначения!





Номер Комфорт

Семейный:



Солнечный просторный однокомнатный номер, 25 кв.м. с панорамными окнами и видом

на главную улицу города. В номере: двуспальная кровать и диван, а

также плазменный телевизор, шкаф-купе, чайная пара и чайник. Ванная

комната имеет фен. Кухня-гостиная на этаже.

На

этаже находится гладильная/прачечная комната и оборудованная кухня-гостиная с

посудой, чайниками, холодильниками, микроволновой и духовой печью,

посудомоечной машиной, фильтром для воды.