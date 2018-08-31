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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              2 500

              Мини-отель Мюсли: номер Семейный Комфорт

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +73452464191
              Ключевые слова:
              семейный, номер, мини-отель, хостел, посуточно, Тюмень
              Продавец
              Мини-отель Мюсли
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              Описание товара

              Мини-отель «Мюсли» предлагает свои услуги по проживанию в самом центре города Тюмени, в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, от главной площади города «Центральной площади», центрального парка аттракционов «Цветного бульвара» и многочисленных магазинов с товарами любого назначения!


              Номер Комфорт

              Семейный:

              Солнечный просторный однокомнатный номер, 25 кв.м. с панорамными окнами и видом

              на главную улицу города. В номере: двуспальная кровать и диван, а

              также плазменный телевизор, шкаф-купе, чайная пара и чайник. Ванная

              комната имеет фен. Кухня-гостиная на этаже.

              На

              этаже находится гладильная/прачечная комната и оборудованная кухня-гостиная с

              посудой, чайниками, холодильниками, микроволновой и духовой печью,

              посудомоечной машиной, фильтром для воды.

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