Апарт-отель Симпатико: Апартаменты №5

Описание товара

Дизайнерский

современный двухзвездочный Апарт-отель Симпатико расположен

в самом центре города Тюмени. Сочетание эстетики интерьеров, домашнего уюта и

современного комфорта характеризует отель как идеальное место для проживания гостей города, а также свадебных

и бьюти фото-сессий! Основная идея интерьера апарт-отеля - контраст стилей:

шик, роскошь и классика в сочетании с брутальным лофтом; классические светлые

стены и лофтовые стены темно- серого цвета; роскошные хрустальные люстры и

оцинкованные вентиляционные трубы; традиционный камин и подвесные чугунные

светильники.





Номер Апартамент №5 - просторный светлый элегантный номер в классическом стиле с камином, отдельной спальной и кухонной зонами. Общая площадь 45 м². В номере есть всё необходимое: двуспальная кровать 180х200 с ортопедическим матрасом для приятного отдыха и качественного сна наших гостей, диван, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, письменный стол, оборудованная кухня - гарнитур с холодильником, электрочайником, микроволновой печью, электрической плитой и необходимым набором посуды. Ванная комната оснащена душевой кабиной, феном, сушилкой, полотенцами. В гостевом коридоре есть выход на открытую террасу отеля с видом на внутренний дворик отеля.

