Апарт-отель Симпатико: Апартаменты Студия

Описание товара

Дизайнерский современный двухзвездочный Апарт-отель Симпатико расположен в самом центре города Тюмени. Сочетание эстетики интерьеров, домашнего уюта и современного комфорта характеризует отель как идеальное место для проживания гостей города, а также свадебных и бьюти фото-сессий! Основная идея интерьера апарт-отеля - контраст стилей: шик, роскошь и классика в сочетании с брутальным лофтом; классические светлые стены и лофтовые стены темно- серого цвета; роскошные хрустальные люстры и оцинкованные вентиляционные трубы; традиционный камин и подвесные чугунные светильники.





Номер «Студия» - просторный светлый однокомнатный номер 25 м² с мансардными окнами. В номере есть всё необходимое: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом для приятного отдыха и качественного сна наших гостей, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, письменный стол, оборудованная кухня - гарнитур с холодильником, электрочайником, микроволновой печью, электрической плитой и необходимым набором посуды. Ванная комната оснащена душевой кабиной, феном, сушилкой, полотенцами. В гостевом коридоре есть выход на открытую террасу отеля с видом на внутренний дворик отеля.

