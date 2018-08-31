Апарт-отель Симпатико: Апартаменты с террасой

Дизайнерский
современный двухзвездочный Апарт-отель Симпатико расположен
в самом центре города Тюмени. Сочетание эстетики интерьеров, домашнего уюта и
современного комфорта характеризует отель как идеальное место для проживания гостей города, а также свадебных
и бьюти фото-сессий! Основная идея интерьера апарт-отеля - контраст стилей:
шик, роскошь и классика в сочетании с брутальным лофтом; классические светлые
стены и лофтовые стены темно- серого цвета; роскошные хрустальные люстры и
оцинкованные вентиляционные трубы; традиционный камин и подвесные чугунные
светильники.
Номер «Апартамент с собственной террасой» - двухкомнатный роскошный номер в дизайнерском стиле с кухней-гостиной, спальней, двумя ванными комнатами. Общая площадь номера: 56 м².
Высокие потолки с кондиционерами в каждой комнате, большие панорамные окна, камин в гостиной и открытая терраса с видом на главную улицу города!
В прихожей: шкаф - купе для одежды, гостевой санузел, сейф.
В гостиной: камин, комфортный диван, кресло, журнальный столик, плазменный телевизор. На террасе: садовая мебель (в летнее время).
В кухне-гостиной: кухонный гарнитур, холодильник, электрический чайник, микроволновая печь, электрическая плита и необходимый набор посуды.
В спальне: двуспальная кровать 180х200 с ортопедическим матрасом, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, платяной шкаф.
Ванная комната с ванной, феном, сушилкой, полотенцами, набором банных и косметических принадлежностей.