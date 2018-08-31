Апарт-отель Симпатико: Апартаменты с террасой

Описание товара

Дизайнерский

современный двухзвездочный Апарт-отель Симпатико расположен

в самом центре города Тюмени. Сочетание эстетики интерьеров, домашнего уюта и

современного комфорта характеризует отель как идеальное место для проживания гостей города, а также свадебных

и бьюти фото-сессий! Основная идея интерьера апарт-отеля - контраст стилей:

шик, роскошь и классика в сочетании с брутальным лофтом; классические светлые

стены и лофтовые стены темно- серого цвета; роскошные хрустальные люстры и

оцинкованные вентиляционные трубы; традиционный камин и подвесные чугунные

светильники.





Номер «Апартамент с собственной террасой» - двухкомнатный роскошный номер в дизайнерском стиле с кухней-гостиной, спальней, двумя ванными комнатами. Общая площадь номера: 56 м².

Высокие потолки с кондиционерами в каждой комнате, большие панорамные окна, камин в гостиной и открытая терраса с видом на главную улицу города!

В прихожей: шкаф - купе для одежды, гостевой санузел, сейф.

В гостиной: камин, комфортный диван, кресло, журнальный столик, плазменный телевизор. На террасе: садовая мебель (в летнее время).

В кухне-гостиной: кухонный гарнитур, холодильник, электрический чайник, микроволновая печь, электрическая плита и необходимый набор посуды.

В спальне: двуспальная кровать 180х200 с ортопедическим матрасом, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, платяной шкаф.

Ванная комната с ванной, феном, сушилкой, полотенцами, набором банных и косметических принадлежностей.