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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.08.2018
              4 800

              Апарт-отель Симпатико: Апартаменты с террасой

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              Телефон
              +73452464191
              Ключевые слова:
              Отель, Апартаменты, посуточно
              Продавец
              Апарт-отель Симпатико
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              Описание товара

              Дизайнерский

              современный двухзвездочный Апарт-отель Симпатико расположен

              в самом центре города Тюмени. Сочетание эстетики интерьеров, домашнего уюта и

              современного комфорта характеризует отель как идеальное место для проживания гостей города, а также свадебных

              и бьюти фото-сессий! Основная идея интерьера апарт-отеля - контраст стилей:

              шик, роскошь и классика в сочетании с брутальным лофтом; классические светлые

              стены и лофтовые стены темно- серого цвета; роскошные хрустальные люстры и

              оцинкованные вентиляционные трубы; традиционный камин и подвесные чугунные

              светильники. 


              Номер «Апартамент с собственной террасой» - двухкомнатный роскошный номер в дизайнерском стиле с кухней-гостиной, спальней, двумя ванными комнатами. Общая площадь номера: 56 м². 

              Высокие потолки с кондиционерами в каждой комнате, большие панорамные окна, камин в гостиной и открытая терраса с видом на главную улицу города! 

              В прихожей: шкаф - купе для одежды, гостевой санузел, сейф. 

              В гостиной: камин, комфортный диван, кресло, журнальный столик, плазменный телевизор. На террасе: садовая мебель (в летнее время).

              В кухне-гостиной: кухонный гарнитур, холодильник, электрический чайник, микроволновая печь, электрическая плита и необходимый набор посуды.

              В спальне: двуспальная кровать 180х200 с ортопедическим матрасом, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, платяной шкаф. 

              Ванная комната с ванной, феном, сушилкой, полотенцами, набором банных и косметических принадлежностей.  

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