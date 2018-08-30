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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              1 930 000

              Продам квартиру

              Телефон
              +79080897474
              Ключевые слова:
              работа
              Продавец
              Агентство недвижимости 74 регион
              0
              Описание товара

              Продам 3 ком.кв проспект Победы, дом 314 1/5 панель не угловая. Состояние удовлетворительное. Теплая светлая квартира,61 м² общая 34 м² жилая 6 м² кухня комнаты 17,3/13,2/12,3, высокий этаж, окна выходят на юго-восток и северо-запад, расположена в обжитом районе с развитой инфраструктурой и доступностью всех видов транспорта во все районы города. 

              Все рядом: магазины, торгово-развлекательные центры, парк и детский досуговый центр Курчатовского района, сфера услуг, четыре детсада, школы, больница, остановки транспорта, автостоянки, есть возможность ставить машину у дома. Дом хорошо обслуживается управляющей компанией, спокойные и аккуратные соседи по подъезду, на лестничной клетке две квартиры, подъезд чистый, недавно после ремонта. Проведены интернет, кабельное, телефон, домофон. Две комнаты смежные, в одной из них расположены встроенные шкафы во всю стену, которые в жилую площадь комнаты не входят. Коридор имеет удобную планировку: ниши для размещения шкафов или гардеробной. Перепланировок не было. В квартире никто не прописан. Один взрослый собственник. цена 1930000 р , торг ипотека, чистая продажа без подбора.

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