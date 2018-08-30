Облучатель УФ бактерицидный СББ 35 Элид (переносной)

Описание товара

Кварцевый облучатель бактерицидный СББ-35"Элид" (переносной) предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - Лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также промышленные, административные, общественные и другие помещения. В присутствии людей, животных и комнатных растений эксплуатировать нельзя.Преимущества:Покрытие порошковой эмалью (производства Финляндии) повышает антикорроззионную устойчивость