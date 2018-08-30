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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              2 100

              Облучатель УФ бактерицидный СББ 35 Элид (переносной)

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
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              Описание товара

              Кварцевый облучатель бактерицидный СББ-35"Элид" (переносной) предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - Лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, роддома, санатории и др.), а также промышленные, административные, общественные и другие помещения. В присутствии людей, животных и комнатных растений эксплуатировать нельзя.Преимущества:Покрытие порошковой эмалью (производства Финляндии) повышает антикорроззионную устойчивость

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