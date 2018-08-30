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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              570

              Ультрафиолетовая кварцевая лампа TUV 30W (PHILIPS)

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
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              Описание товара

              Кварцевая лампа  применяется для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов. Кварцевые дезинфекционные лампы TUV представляют собой ртутные  лампы низкого давления, состоящие из трубчатого стеклянного корпуса и излучающие коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм, Данная длина излучения обладает максимальным бактерицидным действием. Специальное стекло отфильтровывает 185-нм линию спектра, ответственную за образование озона.Области применения:Больницы

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