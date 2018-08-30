Ультрафиолетовая кварцевая лампа TUV 30W (PHILIPS)

Описание товара

Кварцевая лампа применяется для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов. Кварцевые дезинфекционные лампы TUV представляют собой ртутные лампы низкого давления, состоящие из трубчатого стеклянного корпуса и излучающие коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм, Данная длина излучения обладает максимальным бактерицидным действием. Специальное стекло отфильтровывает 185-нм линию спектра, ответственную за образование озона.Области применения:Больницы