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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              2 350

              Матрас противопролежневый ячеистый Armed

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
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              Описание товара

              Противопролежневый ячеистый матрас Armed помогает бороться с появлением пролежней у лежачих больных.         Матрас состоит из ячеек, которые попеременно надуваются в шахматном порядке, и тем самым массируют тело и улучшают кровообращение. Надувание ячеек происходит благодаря бесшумному компрессору, который располагается в нижней части матраса. Компрессор можно располагать на полу или подвешивать на спинку кровати специальными крючками, имеющимися на задней стенке устройства.      Данный матрас позволяет выбирать различные режимы работы и подбирать оптимальное давление в зависимости от веса пациента.      Матрас легко моется и выполнен из поливинилхлорида (гипоаллергенного материала). Он  рассчитан на непрерывный режим работы и при этом не потребляет много электроэнергии (13,5 W).ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВХарактеристики:Габариты матраса (ДхШхВ) (±10%): 2000х900х63-85 ммМаксимальная нагрузка на матрас: 120 кгРабочее давление  17 +/- 1 кПАРабота: непрерывнаяПотреблаемая мощность  13,5 WКласс безопасности: IIДлительность цикла: 12 минХарактеристики для транспортировки:Габариты упаковки: 30х19х18 смОбъем: 0,01 куб.мВес брутто: 3.8 кгВес нетто:  3.5 кг

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