Матрас противопролежневый ячеистый Armed

Описание товара

Противопролежневый ячеистый матрас Armed помогает бороться с появлением пролежней у лежачих больных. Матрас состоит из ячеек, которые попеременно надуваются в шахматном порядке, и тем самым массируют тело и улучшают кровообращение. Надувание ячеек происходит благодаря бесшумному компрессору, который располагается в нижней части матраса. Компрессор можно располагать на полу или подвешивать на спинку кровати специальными крючками, имеющимися на задней стенке устройства. Данный матрас позволяет выбирать различные режимы работы и подбирать оптимальное давление в зависимости от веса пациента. Матрас легко моется и выполнен из поливинилхлорида (гипоаллергенного материала). Он рассчитан на непрерывный режим работы и при этом не потребляет много электроэнергии (13,5 W).ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВХарактеристики:Габариты матраса (ДхШхВ) (±10%): 2000х900х63-85 ммМаксимальная нагрузка на матрас: 120 кгРабочее давление 17 +/- 1 кПАРабота: непрерывнаяПотреблаемая мощность 13,5 WКласс безопасности: IIДлительность цикла: 12 минХарактеристики для транспортировки:Габариты упаковки: 30х19х18 смОбъем: 0,01 куб.мВес брутто: 3.8 кгВес нетто: 3.5 кг