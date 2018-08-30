Облучатель рециркулятор СН111 115 Armed (пластиковый корпус)

Описание товара

Облучатель-рециркулятор применяется в помещениях с повышенным риском распространения инфекционных возбудителей для обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции внутри корпуса вокруг ультрафиолетовой лампы.Области применения: Поликлиники Стационары Роддома Станции переливания крови Другие лечебно-профилактические учреждения Особенности:Корпус рециркулятора выполнен из химически стойкого пластика. Внизу корпуса находится таймер наработки ламп. Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течение всего времени пребывания людей в помещении. Технические характеристики:Количество и мощность ламп бактерицидных - 1х15 Вт