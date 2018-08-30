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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              1 650

              Облучатель Кристалл

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
              0
              Описание товара

              Облучатель БНБ 01-11-001"Кристалл"  применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в жилых и нежилых помещениях с площадью до 20 кв.м. и высотой потолков до 3 м. Перед применением прибора необходимо изучить инструкцию, т.к. присутствовать в одном помещении при работающем облучателе нельзя.При смене бактерицидной лампы на люминесцентную лампу дневного света, облучатель можно использовать как обычный светильник.  Технические характеристики Напряжения питания от сети переменного тока,В:....220±10%Потребляемая мощность не более, Вт: ...................................15Облученность на расстоянии 1м не менее, Вт/м: ..............0,75Время установления рабочего режима не более, мин:............1Время непрерывной работы не более, ч: ................................12Продолжительность перерыва перед включением, мин: ......10Тип лампы: Osram 11W, ДКБ-7, ДКБ-9, ДКБ-11, PL-S 7W, PL-S 9W, PL-S 11W

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