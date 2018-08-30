УФ стерилизатор для обработки инструментов мод П108 IRISK

Описание товара

Прибор предназначен для оперативной стерилизации косметологических инструментов, инструментов парикмахера, а также может применяться и в других сферах деятельности, где необходима чистота и стерильность. Обеззараживание происходит за счет ультрафиолетового излучения 9W бактерицидной лампы, установленной в приборе над выдвижным лотком. Небольшие размеры аппарата позволяют разместить его на небольшом участке рабоче-го поверхности. Удобен для мастеров, работающих в домашних условиях и при выезде к клиенту. Так же его можно использовать для обеззараживания и хранения некрупных бытовых предметов, например, столовых приборов, детских сосок и любых других некрупных предметов, которые необходимо обеззаразить.Прибор очень экономичен и потребляет всего 9W электроэнергии. Стерилизатор имеет механический таймер, задающий время работы. Запирающее устройство не позволит открыть лоток при работающей лампе. Технические характеристики:Напряжение: 220-240 ВМощность: 9WРазмеры прибора: 29 х 12 х 11,5 смРазмеры в упаковке: 31 х 14.5 х 11.5 смВес с упаковкой: 1,08 кг.Объем загружаемого лотка: 19,5 х 10 х 3 смВремя обработки: от 15 мин.