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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              6 955

              Облучатель бактерицидный АЗОВ ОБПе 450 (передвижной) 6 ламп х 30 W

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
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              Описание товара

              Кварцевый облучатель бактерицидный передвижной предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей  и применяется в лечебных и детских учреждениях (поликлиниках, роддомах, санаториях и др.), промышленных, административных, общественных и складских помещениях. Благодаря своей конструкции и легкости перемещения, рекомендуются для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях большой площади, без присутствия людей.Облучатель отличает простота конструкции и привлекательный дизайн. Пять поворотных колес в основании облучателя позволяют легко перемещать его в помещениях. Легкосъемные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание.Технические характеристики: Количество бактерицидных ламп - 6х30 Вт

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