Описание товара

Лампа Вуда представляет собой люминесцентный прибор, излучающий ультрафиолетовый свет с основной длиной волны 365нм. Часть видимого света лампа все же излучает, и по этому свечению можно увидеть, что лампа работает.Сама лампа представляет собой двойную колбу из стекла черного цвета. Лампа используется в различных областях деятельности человека кроме медицины: ей можно проверять наличие люминесцентных вкраплений на подлинных банковских купюрах, для проверки чистоты и свежести продуктов питания, в животноводстве для осмотра и в криминалистике для обнаружения следов крови, слюны и др. выделений человека. Но основное ее применение - это, конечно же, медицина. В медицине лампу Вуда применяют для диагностики состояния кожи, в том числе микозов — грибковых заболеваний и некоторых видов дерматозов, а также используется в косметологических клиниках, кожных диспансерах и для для проведения профилактических осмотров в детских учреждениях.Прибор действует следующим образом: различные изменения кожи флюоресцируют разными цветами, и по этим цветам можно диагностировать состояние кожи или наличие заболевания.Так, здоровая нормальная кожа дает светло-синее свечение, фиолетовое говорит о чувствительной, индиго о сухой коже. Белым свечением лампа Вуда выделяет воспаленные участки кожи, а зеленоватым грибковые поражения. Ее также используют для исследования пораженных участков бровей, ресниц, волосистой части головы, пушковых волос, ногтей. Перед началом процедуры осмотра кожу необходимо тщательно очистить, при работе глаза надо беречь от прямого воздействия лампы. Обследование проводиться в полной темноте с расстояния 10—15 см, время воздействия не более 2 минут.В целях долгой работоспособности лампы (сама лампа рассчитана на суммарную работу 8000 часов) ей необходимо пользоваться не более 15 минут, а затем давать отдохнуть не менее 5 минут. Лапма Вуда помогает выявить такие заболевания как микроспория, трихофития, фавус, руброфития, красная волчанка, лейкоплакия, кандидоз и даже рак. На сегодняшний день диагностика дерматологических заболеваний ультрафиолетовыми источниками света является одним из самых удобных и оперативных способов. В отличие, например, от биохимических методов, лампа Вуда позволяет практически мгновенно получить результаты и подобрать необходимые и эффективные варианты лечения.