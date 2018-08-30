Штатив медицинский для вливаний ШВ 01 МСК 317

Описание товара

Описание:Штатив состоит из 2 пластиковых чашек и 2 крючков, на которые размещают флаконы или одноразовые пакеты с лекарственными растворами для проведения лечебных процедур (капельниц).Устройство изготовлено из металлической трубы с полимерно-порошковым покрытием. Основанием служит пятилучевая звезда. Благодаря легкости стойку можно свободно переносить, поэтому колеса здесь не предусматриваются. Высота, мм: 1 650 Диаметр основания, мм: 600 Масса, кг: 1,7 Нагрузка, не более, кг: 5 Средний срок службы, не менее, лет: 6 В упаковке 5шт , 1,7х0,03х0,03м, 0,61х0,6х0,22м 2 места