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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              740

              Штатив медицинский для вливаний ШВ 01 МСК 317

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
              0
              Описание товара

              Описание:Штатив состоит из 2 пластиковых чашек и 2 крючков, на которые размещают флаконы или одноразовые пакеты с лекарственными растворами для проведения  лечебных процедур (капельниц).Устройство изготовлено из металлической трубы с полимерно-порошковым покрытием. Основанием служит пятилучевая звезда. Благодаря легкости стойку можно свободно переносить, поэтому колеса здесь не предусматриваются. Высота, мм:   1 650 Диаметр основания, мм:  600 Масса, кг:   1,7 Нагрузка, не более, кг:  5 Средний срок службы, не менее, лет:   6 В упаковке 5шт , 1,7х0,03х0,03м, 0,61х0,6х0,22м  2 места

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