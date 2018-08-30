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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.08.2018
              1 480

              Велотренажер Armed HJ 088A

              Телефон
              +74991621205
              Продавец
              Город солнца
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              Описание товара

              Велотренажер"Armed": HJ-088A  предназначен для активно-пассивной разработки верхних или нижних конечностей пользователей.Данная модель удобна, достаточно компактна, ее легко можно разобрать и  убрать в коробку для хранения. Велотренажер HJ-088A имеет широкие эргономичные педали.Необходимую нагрузку легко регулировать специальным винтом, который создает дополнительное сопротивление при вращении педалей.  Гарантия 12 месяцев. Характеристики для транспортировки:Упаковка единицы товараГабариты упаковки, см:   55х18х32

              Вес нетто, кг:   2

              Вес брутто, кг: 2,6

              Объем, куб.м:   0,03

              Упаковка:   картонная коробка

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