Описание товара

Велотренажер"Armed": HJ-088A предназначен для активно-пассивной разработки верхних или нижних конечностей пользователей.Данная модель удобна, достаточно компактна, ее легко можно разобрать и убрать в коробку для хранения. Велотренажер HJ-088A имеет широкие эргономичные педали.Необходимую нагрузку легко регулировать специальным винтом, который создает дополнительное сопротивление при вращении педалей. Гарантия 12 месяцев. Характеристики для транспортировки:Упаковка единицы товараГабариты упаковки, см: 55х18х32

Вес нетто, кг: 2

Вес брутто, кг: 2,6

Объем, куб.м: 0,03

Упаковка: картонная коробка