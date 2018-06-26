Краскораспылители HYVST SPX 300

Описание товара

Окрасочный аппарат для покраски стен и потолков под высоким давлением, пригоден для использования с водоэмульсионными и латексными красками. Используется ка для внутренней покраски так и для наружной отделки фасадов зданий. Комплектация окрасочного аппарата:

окрасочный аппарат на колесной телеге ― 1 шт металлический патрубок для забора краски из 20 литрового ведра ― 1 шт шланг высокого давления для краски ― 15 метров безвоздушный краскопульт ― 1 шт форсунка реверсивная безвоздушная ― 1 шт инструкция по эксплуатации на русском языке ― 1 шт

Преимущества окрасочного аппарата HYVST:

компактный окрасочный аппарат на колесной телеге низкий вес окрасочного аппарата можно удлинять шланг для краски до 30 метров на аппарате нет электроники и компьютеров управляющих давлением окрасочный аппарат можно использовать для распыления водной краски и материалов на растворителе низкая цена на окрасочное оборудование

Гарантия на окрасочное оборудование: Все окрасочные агрегаты выпущенные под брендом HYVST тестируется и проверяется вручную на производстве окрасочного оборудования. Компания HYVST гарантирует отсутствие заводского брака и предоставляет гарантию на окрасочное оборудование для пользователей из России ― 12 месяцев. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт, сервисное обслуживание окрасочных агрегатов высокого давления. На все поставляемое окрасочное оборудование безвоздушного распыления имеются в наличии запасные части и комплектующие. Характеристики: Артикул: SPX 300 Производитель: HYVST Производство: Китай Максимальная мощность двигателя: 1000 Вт Напряжение питания окрасочного агрегата: 220 V / 50 Hz Максимальная производительность насоса для краски: 3.0 л/мин Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата: 250 бар Рекомендованное сопло распыления краски: 0,017” дюйма Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски: 0,019” дюйма Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности: от 350 до 400 мм Максимальная длина шланга: 30 м Объем подачи за двоичный ход: 0,1762 см3 Вес без упаковки / в упаковке: 34,5 /37кг Габариты упаковки: 77х52х44 см