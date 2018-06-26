Агрегат шпаклевочный Graco APX

Описание товара

APX – специализированная установка для нанесения методом безвоздушного распыления шпаклевки, полимерной штукатурки и высоковязких красок. Graco APX - применяется для высокопроизводительного нанесения готовых и сухих шпаклёвок, штукатурок на полимерной основе, фасадных красок. Основа установки – абразиво-стойкий поршневой насос высокого давления, запатентованной конструкции. Опционально предусмотрена возможность приготовления смеси в рабочем бункере. Особенности: — Новая конструкция регулируемого роликового конвейера для мешков — Для снятия бункера и насоса не требуются инструменты — Новая конструкция регулируемого роликового конвейера для мешков позволяет опустошать любые мешки без потери материала — Распыляйте самые тяжелые материалы, не тратя время на подготовку Окрасочная установка, которая прекрасно подходит для внешней отделки в строительстве, отлично распыляет большинство интерьерных красок. Используемые материалы: — грунтовки — грунтовки для полиролей — органические растворители — цветные палитры — латекс — краска на водной основе — полироли — акриловые краски — эмали ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Макс. производительность: 6 л/мин Макс. рабочее давление: 207 Бар Шланг: 15 мм x 5/8" X-Flo™ + 5 м x 1/2" гибкий оконечный Объем бака: 60 литров Артикль: APX6200 - 17N345 APX8200 - 17N352