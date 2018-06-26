Описание товара

Краскораспылитель GRACO XFORCE HD Качественное безвоздушное распыление там, где вам необходимо! Представляем новое устройство XForce HD, первый в отрасли беспроводной безвоздушный распылитель, разработанный для распыления наиболее сложных защитных покрытий и материалов для предотвращения коррозии. Благодаря проверенной технологии ProSpray он предлагает профессиональную конструкцию поршневого насоса Graco, которая помещается в ладони – это дает вам способность и свободу осуществлять высококачественное безвоздушное распыление где угодно! Его конструкция позволяет выдерживать наиболее суровые условия работы. Распылитель XForce HD представляет собой идеальное сочетание производительности, портативности и прочности для выполнения требуемой работы – В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ! Идеально подходит для точечного ремонта, отделки и мелких работ. Система извлечения и установки насоса ProConnect: Позволяет извлекать и устанавливать насос в считанные секунды! Обязательное приобретение для работы с покрытиями, которые требуют высокой производительности Регулятор давления FullFlo: Полная регулировка для достижения требуемого качества отделки Оптимизирован как для густых, так и для жидких покрытий Удобный для чтения циферблат Патентованная технология ProSpray: Однородный равномерный распыл для однослойного покрытия Производительность сравнима с крупногабаритными безвоздушными распылителями Graco Совместимость со стандартными профессиональными наконечниками Graco RAC Высококачественная отделка – профессиональные результаты Высокомощный литий-ионный аккумулятор источника питания 28 В: Разработано для максимальной производительности при распылении наиболее сложных материалов Возможность распыления до 3,8 л материала за один заряд аккумулятора ProGuard: Встроенная система защиты непрерывно отслеживает работу распылителя Двойные индикаторы обеспечивают мгновенную обратную связь во время распыления Автоматическое выключение распылителя для защиты от тепловой перегрузки или избыточного давления Система крышки Spray-N-Throw: Одноразовая система крышки и чехла 1,5 л предлагает несравнимое удобство Просто используйте и утилизируйте – очистка не требуется! Герметичная крышка позволяет осуществлять распыление под любым углом – даже в перевернутом положении! Корпус для хранения HD: Крепкий ударопрочный корпус позволяет выдерживать наиболее тяжелые условия работы Удобная транспортировка от одного места работы к другому Универсальный корпус для хранения защищает и вмещает внутри все компоненты Наносимые материалы:

Грунтовки полироли краски на водной основе акриловые краски краски на основе органических растворителей защитные однокомпонентные покрытия защитные многокомпонентные покрытия эпоксидные покрытия покрытия сверхвысокой вязкости покрытия со 100% содержанием твердых веществ полиуретановые покрытия уретаны грунтовки с высоким содержанием цинка

Технические характеристики краскораспылителя GRACO XFORCE HD:

Производительность: Заводские настройки Совместимость с материалом и растворителем: Для работы в тяжелых условиях эксплуатации Максимальное давление: 276 бар Два 28 В литий-ионных аккумулятора: 16P173 Зарядное устройство: 16P178 Красконаливной стакан: 1.3 л

Комплектация:

Беспроводной безвоздушный распылитель XForce HD Наконечник (сопло) RAC X 517 и защитная насадка 2 высокомощных литий-ионных аккумулятора источника питания 28 В Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 28 В 6 крышек Spray-N-Throw 6 стаканов Spray-N-Throw Кейс для хранения пистолета Ремень заземления