оборудование для ппу Graco Reactor E 10

Описание товара

Дозатор Graco Reactor E-10 Reactor E-10 Переносной компактный дозатор - Используется для быстрого выполнения небольших работ без ущерба качеству. Портативные распылители Graco модели portable E-10 идеально подходят для многокомпонентного распыления, выполнения работ по заделке швов и антикоррозийной окраске. Обладая простой в регулировке и эксплуатации интеллектуальной системой управления, модель E-10 является естественным дополнением для любого оборудования дозирования.

небольшой размер идеально подходит для перемещения на месте и выполнения работ в труднодоступных местах