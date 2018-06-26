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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.06.2018
              794 874

              оборудование для ппу Graco Reactor E 10

              Телефон
              +7(918)3551659
              Продавец
              Рик-Маркет Симферополь
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              Описание товара

              Дозатор Graco Reactor E-10   Reactor E-10 Переносной компактный дозатор - Используется для быстрого выполнения небольших работ без ущерба качеству. Портативные распылители Graco модели portable E-10 идеально подходят для многокомпонентного распыления, выполнения работ по заделке швов и антикоррозийной окраске. Обладая простой в регулировке и эксплуатации интеллектуальной системой управления, модель E-10 является естественным дополнением для любого оборудования дозирования.

              небольшой размер идеально подходит для перемещения на месте и выполнения работ в труднодоступных местах

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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