Электростатический пистолет Graco Pro Xp 85 AA. Электростатические распылительные пистолеты со вспомогательной подачей воздуха, обеспечивающие высочайшую производительность. Распылительный пистолет Pro Xp85 кВ со вспомогательной подачей воздуха обеспечивает максимальную эффективность переноса и отличается более низкой стоимостью владения. Наша серия улучшенных наконечников, обеспечивает высококачественную отделку в разных областях применения. Кроме того, предварительное изготовленное отверстие обеспечивает должную пульверизацию краски для приложений тонкой финишной отделки. Пистолет Pro Xp85 со вспомогательной подачей воздуха доступен в стандартных моделях и моделях с интеллектуальным управлением. Особенности:
Высококачественное распыление благодаря однокомпонентной воздушной крышке и разнообразию наконечников Электростатические пистолеты более просты в регулировке благодаря более крупным ручкам управления Благодаря индикатору скорости генератора переменного тока вы будете уверены в том, что турбина работает с правильной скоростью Интеллектуальные элементы управления помогают анализировать производительность, регулировать напряжение по мере надобности и более легко проводить поиск и устранение неполадок Повышение эффективности переноса до 10 % Сделано в США Встроенный блок питания снижает уставаемость оператора благодаря отсутствию тяжелых шнуров, которые замедляют работу Прочная надежная конструкция, дополняемая трехлетней гарантией Каждый пистолет проверяется и заверяется сертификатом, включая проверку формы распыла, механической производительности и характеристик электрического оборудования на соответствие требованиям Graco
Материалы:
Эпоксидные герметики и клеи Эмали Материалы на основе органических растворителей Однокомпонентные материалы Многокомпонентные материалы Быстро отверждаемые материалы УФ-покрытия
Сфера применения:
производство сельскохозяйственного оборудования распылительные камеры производство строительного оборудования производство и финишная отделка мебели производство и финишная отделка металлических изделий производство деревянных изделий производство работ в судостроении и судоремонте производство работ на предприятиях автомобилестроения аэрокосмическая промышленность – финишная отделка производство тяжелого оборудования
Технические характеристики:
Максимальное напряжение: 85 kV Максимальное рабочее давление материала: 210 бар (21 МПа - 3000 psi) Максимальное рабочее давление воздуха: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Вес распылителя (без шланга): 728 г Длина распылителя: 27 см Входное отверстие для материала: 1/4-18 npsm(m) Входное отверстие для воздуха: 1/4 npsm(m) левая резьба Рекомендуемая величина удельного сопротивления материала: Стандарт - 3 MΩ/см - ∞ На водной основе - ≤ 1 MΩ/см