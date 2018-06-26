Описание товара

Электростатический пистолет Graco Pro Xp 85 AA. Электростатические распылительные пистолеты со вспомогательной подачей воздуха, обеспечивающие высочайшую производительность. Распылительный пистолет Pro Xp85 кВ со вспомогательной подачей воздуха обеспечивает максимальную эффективность переноса и отличается более низкой стоимостью владения. Наша серия улучшенных наконечников, обеспечивает высококачественную отделку в разных областях применения. Кроме того, предварительное изготовленное отверстие обеспечивает должную пульверизацию краски для приложений тонкой финишной отделки. Пистолет Pro Xp85 со вспомогательной подачей воздуха доступен в стандартных моделях и моделях с интеллектуальным управлением. Особенности:

Высококачественное распыление благодаря однокомпонентной воздушной крышке и разнообразию наконечников Электростатические пистолеты более просты в регулировке благодаря более крупным ручкам управления Благодаря индикатору скорости генератора переменного тока вы будете уверены в том, что турбина работает с правильной скоростью Интеллектуальные элементы управления помогают анализировать производительность, регулировать напряжение по мере надобности и более легко проводить поиск и устранение неполадок Повышение эффективности переноса до 10 % Сделано в США Встроенный блок питания снижает уставаемость оператора благодаря отсутствию тяжелых шнуров, которые замедляют работу Прочная надежная конструкция, дополняемая трехлетней гарантией Каждый пистолет проверяется и заверяется сертификатом, включая проверку формы распыла, механической производительности и характеристик электрического оборудования на соответствие требованиям Graco

Материалы:

Эпоксидные герметики и клеи Эмали Материалы на основе органических растворителей Однокомпонентные материалы Многокомпонентные материалы Быстро отверждаемые материалы УФ-покрытия

Сфера применения:

производство сельскохозяйственного оборудования распылительные камеры производство строительного оборудования производство и финишная отделка мебели производство и финишная отделка металлических изделий производство деревянных изделий производство работ в судостроении и судоремонте производство работ на предприятиях автомобилестроения аэрокосмическая промышленность – финишная отделка производство тяжелого оборудования

Технические характеристики:

Максимальное напряжение: 85 kV Максимальное рабочее давление материала: 210 бар (21 МПа - 3000 psi) Максимальное рабочее давление воздуха: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Вес распылителя (без шланга): 728 г Длина распылителя: 27 см Входное отверстие для материала: 1/4-18 npsm(m) Входное отверстие для воздуха: 1/4 npsm(m) левая резьба Рекомендуемая величина удельного сопротивления материала: Стандарт - 3 MΩ/см - ∞ На водной основе - ≤ 1 MΩ/см