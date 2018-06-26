Шпаклевочный аппарат Graco T MAX 657

Описание товара

Аппарат Graco T-MAX 657 для нанесения текстурных материалов работающий от сети 220 В. Окрасочное оборудование фирмы Graco считается всемирным лидером среди аппаратов высокого давления, транспортировки, распыления разных лакокрасочных материалов, систем подачи, промышленных аппаратов для покраски, машин дорожной разметки. Компания Graco вышла на рынок Европы в шестидесятые годы, и почти сразу же заняла место лидера. Уже с 1990 года в Масмехелене (Бельгия) располагается Европейская штаб-квартира компании. В наше время окрасочное оборудование Graco широко применяется в гражданском и промышленном строительстве, при ремонте сооружений и зданий, для нанесения кровельных и жидких мастик, огнезащитных паст, для покраски судов, металлоконструкций, бетонных сооружений, цистерн, мостов, а также для нанесения на разные поверхности разных защитных высоковязких материалов, шпатлевки, штукатурок, декоративных материалов. Окрасочные аппараты с комбинированным типом распыления пользуются спросом там, где необходимо при окрасочной работе с высокой производительностью получить и высокое качество окрашенной поверхности. Например, на заводах по производству автобусов, мебели или самолетов в окрашивании высоковязкими материалами. Окрасочное оборудование для нанесения разных материалов на различные виды поверхностей, которые разработаны компанией Graco являются самыми долговечными устройствами, а еще они просты и надежны в эксплуатации. Аппараты Graco могут быть с электрическим, пневматическим и бензиновым приводом. За многие годы жители России уже успели оценить такое оборудование благодаря тому, что ему принадлежат высокая производительность и надежность. Сегодня одним из самых удачных решений для того, чтоб провести внутренние отделочные работы является аппарат серии T-MAX 657 компании Graco. Это не только распылительная установка, а также еще и комплексное решение, которое легко наносит штукатурку. Для работы данного оборудования необходим всего один человек. Аппарат дает великолепный и профессиональный результат, а также экономит 30% вашего времени по сравнению с другими методиками работы такого типа. T-MAX 657 – это целый набор, комплектующийся всеми необходимыми элементами, которые могут понадобиться в работе. Одним из моделей категории T-MAX является специальный текстурный аппарат Graco T-MAX 657, который к тому же очень простой в техническом обслуживании и в эксплуатации. Привод аппарата Graco T-MAX 657 работает идеально ровно, и только когда необходима подача материала. Благодаря тому, что он имеет модульную конструкцию с возможностью быстрого отсоединения привода, это значительно упрощает хранение и обслуживание того самого привода. Материалы, с которым может работать данный окрасочный аппарат – это: шпатлевка штукатурка и другие, нужные для отделки материалы. Основными преимуществами такого оборудования считаются следующие:

Очень ровная отделка, которая уменьшает объем работы по зачистке, а также экономит время по сравнению с другими аппаратами до 30%. Возможная длина шланга 30 метров, что помогает распылять материал по площади целого коттеджа без необходимости перемещать распылитель или материал. Возможность распыления с подачей воздуха и безвоздушного, что помогает наносить почти все виды штукатурки без использования компрессоров, а также распылять отделочные материалы без внешнего компрессора.

Распыляемые материалы:

текстурные материалы декоративные штукатурки

Область применения:

промышленное и гражданское строительство.

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление: 65 бар Макс. размер сопла (с 8-метровым шлангом): “661 Макс. подача жидкости (в зависимости от плотности материала): 7,2 л/мин Емкость бункера: 6 мешка - 90 л Вес (включая шланг и обдувочную трубу): 66 (81) кг Макс. длина шланга**: 30м Макс. рабочее давление воздух: 17 бар

** Среднее: максимальная длина шланга существенно зависит от материала В комплект оборудования входит:

Загрузочный бачок, обдувочная труба, матерчатый шланг 1" на 5 или 10 метров, шланг в оплетке 3/4" на 3 метра. Воздушный шланг 15 м х 3/8", матерчатый фильтр на 18 меш. Комплект безвоздушного распыления для трудных условий: защитное устройство Blue RAC X, наконечник RAC X HDA651/HDA661*, матерчатый фильтр на 30 меш. Комплект распыления с подачей воздуха для окончательной отделки: воздушная форсунка на 4 мм, защитное устройство для воздушной форсунки, 4 диска для различных форм распыления. Набор для чистки: гибкий скребок, скребок для фильтра, шарик для очистки, щетка, очиститель воздушных форсунок.

* На T-MAX 657