Окрасочный аппарат Graco Xtreme 901

Описание товара

Окрасочный аппарат Graco Xtreme 90:1 (KING 90:1) Окрасочные агрегаты GRACO безвоздушного распыления с пневмоприводом наиболее распространенные окрасочные аппараты высокого давления для нанесения материалов безвоздушным методом. Преимущество окрасочных аппаратов GRACO с пневмоприводом заключается в полном отсутствии проводов и других электрических элементов, что позволяет работать в закрытых помещениях, соблюдая все нормы пожаровзрывобезопасности. Выпускаемые GRACO окрасочные аппараты новые, более мощные и простые в обращении. Окрасочные агрегаты GRACO серии XTREME предназначены для нанесения покрытий с высоким содержанием твердых частиц (до 100% - без растворителя) в тяжелых производственных условиях. Эти окрасочные аппараты GRACO - распылители, обладающие усовершенствованными воздушными моторами NXT, в сочетании с новыми насосами серии XTREME, позволяют при той же производительности увеличить рабочее давление на 10%. Преимущества технологии воздушного мотора NXT:

в 10 раз увеличен срок жизни мотора технология Анти оледенения встроенная система диагностики насоса Возможности и преимущества окрасочных агрегатов GRACO XTREME:

Низкие затраты на обслуживание: Увеличенный срок эксплуатации штоки изготовлены по технологии. PlasmsCoat и уплотнения XtremeSeal увеличивают срок службы более чем в 2 раза. Приспособленность к тяжелым условиям. Муфта быстрого соединения: быстро и просто соединяет шток насоса без использования инструмента. Компания GRACO провела испытания окрасочных аппаратов GRACO XTREME NXT в самых суровых природных условиях, в том числе - на объектах Ближнего Востока и на Аляске. Испытания показали превосходство окрасочных аппаратов GRACO XTREME NXT в характеристиках и сроке службы по сравнению с другими распылителями, предлагаемыми на мировом рынке. Пневмопривод окрасочных агрегатов GRACO нового поколения NXT изготовлен на высочайшем техническом уровне. Компания GRACO заявляет о десятикратном увеличении срока жизни воздушного мотора NXT, по сравнению с окрасочными аппаратами GRACO XTREME KING старого образца. Воздушный мотор имеет блочную конструкцию, что упрощает обслуживание. Кожух воздушного мотора не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Воздушный мотор изготовлен с использованием технологии De-Icing, и благодаря своей внутренней геометрии, в наименьшей степени подвержен обмерзанию. Микропроцессорное управление DataTrak (опция) со встроенной системой диагностики насоса позволяет установить необходимый режим работы (скорость насоса в циклах/мин (СF), расход материала (BT)), включить режим промывки/заливки, проводить диагностику неисправностей насоса (скорость выше допустимой, протечки насоса при ходе поршня вверх и вниз), также система DataTrak остановит насос при резком увеличении скорости. Система DataTrak оборудована также устройством самодиагностики. Таким образом, DataTrak обеспечивает автоматический контроль за распылением материала. Новый модульный воздушный клапан предотвращает внезапную остановку насоса, а также обеспечивает простоту проведения ремонтных работ. Шумность снижена более чем на 50%. Насос окрасочных аппаратов GRACO NXT изготовлен с хромированными штоками. Уплотнения XtremeSeal более надежные и долговечные, по сравнению с тефлоновыми аналогами. Воздушный мотор и насос связаны друг с другом с помощью специальной “муфты быстрого разъединения” (QuickAccess), которая позволяет быстро и просто отсоединить шток мотора от штока насоса без использования специально инструмента. Насос XTREME имеет встроенный фильтр, который сглаживает поток лкм, снижает перепады давления и уменьшает расход растворителя при промывке в два раза по сравнению с обычными фильтрами. Область применения окрасочных аппаратов Graco Xtreme 90:1:

судостроение и судоремонт производство контейнеров противопожарные покрытия производство и ремонт железнодорожных вагонов защита металлических конструкций от коррозии покрытие поверхностей нефтяных резервуаров и труб нанесение огнезащитных покрытий окраска мостов окраска металлоконструкций промышленное и гражданское строительство фасадные и интерьерные работы кровельные работы нанесение огнезащитных составов реконструкция зданий оммерческое строительство

Распыляемые материалы:

латекс эмульсии акриловые краски эпоксидные составы шпатлевки штукатурки для внутренних работ любые краски тяжелые антикоррозийные краски огнезащитные материалы вязкие мастики красители лаки масляные краски вододисперсионные эмали низкой и средней вязкости акрилы уретаны полиуретаны эластомеры некоторые виды мастик гудрон для нанесения антикоррозионных покрытий фасадных материалов уретановые покрытия и грунтовки ЛКМ с содержанием цинкнаполненых материалов с диапазоном от малой до высокой вязкости вплоть до 100%

Технические характеристики окрасочного аппарат Graco Xtreme 90:1:

Соотношение двигатель: насос: 90:1 Максимальное давление бар: 500 Выход за цикл см3: 145 Расход (потребление) сжатого воздуха, м3/мин (литр/мин): 2,0 Выход (л /мин) при Р воздух 30 цикл/мин: 4,4 Выход (л /мин) при Р воздух 60 цикл/мин: 8,7 Масса: 140 кг