Описание товара

Электростатический пистолет Graco Pro Xp 60. Электростатические воздушные распылительные пистолеты, обеспечивающие высочайшую производительность.Электростатический воздушный распылительный пистолет Pro Xp 60 кВ в компактном легком корпусе. Электростатический воздушный распылительный пистолет Pro Xp60 доступен в стандартных моделях, моделях высокой проводимости, моделях с интеллектуальным управлением, моделях с круговым распылением и моделях для водорастворимых материалов. Дополнительные модели пистолета сочетают в своем компактном легком корпусе все преимущества экономии материалов с превосходным качеством отделки и облегчают процесс распыления. Особенности:

Пистолет со встроенным блоком питания имеет наиболее малогабаритный профиль на рынке – на 2,5 см (1 дюйм) короче и на 110 г (4 унции) легче Сокращение мышечных усилий благодаря легкому ходу пускового курка Интеллектуальные элементы управления помогают анализировать производительность, регулировать напряжение по мере надобности и более легко проводить поиск и устранение неполадок Сделано в США Прочная надежная конструкция, дополняемая трехлетней гарантией Каждый пистолет проверяется и заверяется сертификатом, включая проверку формы распыла, механической производительности и характеристик электрического оборудования на соответствие требованиям Graco

Материалы:

Эпоксидные герметики и клеи Эмали Материалы на основе органических растворителей Однокомпонентные материалы Многокомпонентные материалы Быстро отверждаемые материалы УФ-покрытия

Сфера применения:

производство сельскохозяйственного оборудования распылительные камеры производство строительного оборудования производство и финишная отделка мебели производство и финишная отделка металлических изделий производство деревянных изделий производство работ в судостроении и судоремонте производство работ на предприятиях автомобилестроения аэрокосмическая промышленность – финишная отделка производство тяжелого оборудования

Технические характеристики:

Максимальное напряжение: 60 kV Максимальное рабочее давление материала: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Максимальное рабочее давление воздуха: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Вес распылителя (без шланга): 600 г Длина распылителя: 24 см Входное отверстие для материала: 3/8 npsm(m) Входное отверстие для воздуха: 1/4 npsm(m) левая резьба Рекомендуемая величина удельного сопротивления материала: Стандарт - 25 MΩ/см - ∞ Высокопроводящие - 1 - 25 MΩ/см На водной основе - ≤ 1 MΩ/см