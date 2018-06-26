Шпаклевочная станция Graco T MAX 506

Описание товара

Аппарат Graco T-MAX 506 для нанесения текстурных материалов работающий от сети 220 В. Graco – это американская фирма, которая сегодня является лидером производства окрасочного оборудования высокого давления. Аппараты фирмы Graco работают с различными материалами, в том числе и декоративными. Приборы Graco оборудованы безвоздушной системой распыления, которая на сегодняшний день является наиболее эффективной. Аппараты Graco применяются в промышленном или частном строительстве, во время проведения ремонтов в зданиях и сооружениях, для нанесения жидких огнезащитных и кровельных мастик, сухих смесей с фракцией до 4 мм. Окрасочные аппараты Graco выгодно использовать там, где нужна высокая производительность и хорошее качество окрасочных работ. В Graco также есть оборудование, которое идеально подойдет для нанесения многокомпонентных красок на специфические поверхности. Эти приборы отличаются высокой долговечностью, а также простотой в использовании. Аппараты Graco комплектуются такими типами двигателей: электрическим, пневматическим или бензиновым. С помощью приборов Graco можно перекачивать смазку, дозирования, смешивать химические вещества и многое другое. Окрасочные аппараты Graco за многие года эксплуатации зарекомендовали себя как высокопроизводительное и надежное оборудование, которое может справиться с любыми поставленными задачами. Каждая модель, выпускаемая заводом, проходит строгие испытания, которые показывают насколько оно пригодно для работы. Поэтому, для каких бы целей вы не покупали окрасочное оборудование Graco, вы всегда можете быть уверены в ее качестве. Аппараты фирмы Graco отлично подойдут для всех типов работ, начиная от изготовления товара или продукции, предварительной обработкой и заканчивая сборкой и отделкой. Можете быть уверены, что успех компании Graco основан на приверженности к техническому совершенству, производстве мирового уровня и качественном обслуживании клиентов. Эта компания сотрудничает с высококвалифицированными дистрибьюторами, которые способны оценить стандарты качества, касающиеся широкого диапазона применения устройств. Graco T-MAX 506 – это оборудование, которое создано специально для нанесения внутренней и внешней штукатурки. При использовании внешнего компрессора есть также возможность наносить декоративную штукатурку с мини частицами до 1,5 миллиметров. Этот прибор был одобрен для работ со смешанной и предварительно смешанной штукатуркой. Прибор поставляется с такими принадлежностями: обдувочная труба, загрузочный бачок, матерчатый шланг с длиной до 10 метров, комплект для распыления в трудных условиях и набор для чистки. Преимущества оборудования T-MAX 506:

Очень ровная отделка, которая уменьшает объем работы по зачистке, а также экономит время по сравнению с другими аппаратами до 30%. Возможная длина шланга 15 метров, что помогает распылять материал по площади целого коттеджа без необходимости перемещать распылитель или материал. Возможность распыления с подачей воздуха и безвоздушного, что помогает наносить почти все виды штукатурки без использования компрессоров, а также распылять отделочные материалы без внешнего компрессора.

Распыляемые материалы:

текстурные материалы декоративные штукатурки

Область применения:

промышленное и гражданское строительство

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление: 50 бар Макс. размер сопла (с 8-метровым шлангом): “651 Макс. подача жидкости (в зависимости от плотности материала): 6,4 л/мин Емкость бункера: 4 мешка - 60 л Вес (включая шланг и обдувочную трубу): 64 (75) кг Макс. длина шланга**: 15м Макс. рабочее давление воздух: 17 бар

** Среднее: максимальная длина шланга существенно зависит от материала В комплект оборудования входит:

Загрузочный бачок, обдувочная труба, матерчатый шланг 1" на 5 или 10 метров, шланг в оплетке 3/4" на 3 метра. Воздушный шланг 15 м х 3/8", матерчатый фильтр на 18 меш. Комплект безвоздушного распыления для трудных условий: защитное устройство Blue RAC X, наконечник RAC X HDA651/HDA661*, матерчатый фильтр на 30 меш. Комплект распыления с подачей воздуха для окончательной отделки: воздушная форсунка на 4 мм, защитное устройство для воздушной форсунки, 4 диска для различных форм распыления. Набор для чистки: гибкий скребок, скребок для фильтра, шарик для очистки, щетка, очиститель воздушных форсунок.

* На T-MAX 657