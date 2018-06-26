Описание товара

Электростатический пистолет Graco Pro Xp 40. Электростатические воздушные распылительные пистолеты, обеспечивающие высочайшую производительность.Электростатический воздушный распылительный пистолет Pro Xp40 кВ в компактном легком корпусе. Пистолет с усилителем 40 кВ обладает эффективностью переноса, обеспечиваемой пистолетом 60 кВ, но имеет более компактный размер. Более длинная трубка подачи жидкости с высокой проводимостью позволяет распылять материал с более низким сопротивлением. Электростатический воздушный распылительный пистолет Pro Xp40 доступен в стандартных моделях, моделях высокой проводимости и моделях с киловольтным усилителем. Особенности:

Встроенный блок питания снижает уставаемость оператора благодаря отсутствию тяжелых шнуров, замедляющих работу Компактный пистолет с усилителем 40 кВ имеет эффективность переноса, обеспечиваемую пистолетом 60 кВ Простая настройка производительности пистолета с помощью крупных простых в использовании ручек управления Сделано в США Гладкая изогнутая эргономичная рукоятка отлично ложится в руку и обеспечивает более удобное распыление Прочная надежная конструкция, дополняемая трехлетней гарантией

Каждый пистолет проверяется и заверяется сертификатом, включая проверку формы распыла, механической производительности и характеристик электрического оборудования на соответствие требованиям Graco Материалы:

Эпоксидные герметики и клеи Эмали Материалы на основе органических растворителей Однокомпонентные материалы Многокомпонентные материалы Быстро отверждаемые материалы УФ-покрытия

Сфера применения:

производство сельскохозяйственного оборудования распылительные камеры производство строительного оборудования производство и финишная отделка мебели производство и финишная отделка металлических изделий производство деревянных изделий производство работ в судостроении и судоремонте производство работ на предприятиях автомобилестроения аэрокосмическая промышленность – финишная отделка производство тяжелого оборудования

Технические характеристики:

Максимальное напряжение: 40 kV Максимальное рабочее давление материала: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Максимальное рабочее давление воздуха: 7 бар (0.7 МПа - 100 psi) Вес распылителя (без шланга): 560 г Длина распылителя: 22 см Рекомендуемая величина удельного сопротивления материала: Стандарт - 25 MΩ/см - ∞ Высокопроводящие - 1 - 25 MΩ/см На водной основе - ≤ 1 MΩ/см Входное отверстие для материала: 3/8 npsm(m) Входное отверстие для воздуха: 1/4 npsm(m) левая резьба