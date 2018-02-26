Ларь морозильный МЛК-350 Снеж. Морозильный ларь СНЕЖ МЛК-350. Ларь морозильный для магазина,столовой

Описание товара

Ларь морозильный МЛК-350 Снеж. Морозильный ларь СНЕЖ МЛК-350. Ларь морозильный МЛК-350 с металлической глухой крышкой,имеет параметры 1000х600х870мм, объем 315л, температурный режим -12..-25С, напряжение 220в, оттайка принудительная, энергопотребление 2.16кВт/сутки, мощность 181Вт,колеса есть, корпус -оцинкованная сталь с полимерным покрытием, 1 корзина, замок-нет, компрессор Embraco, пластик серый, масса 52кг. Морозильный ларь МЛК-350 Снеж предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Ларь морозильный МЛК-350 с глухой металлической крышкой — надежное и практичное торговое оборудование для использования в торговых залах магазинов, производственных цехах, на предприятиях общественного питания. Купить ларь морозильный для столовой, кафе, магазина по более низкой цене можно в компании ТоргСервисСнаб. У всегда нас есть выгодные предложения продажи для постоянных покупателей,торговых организаций и оптовых поставок холодильного оборудования для магазинов и общепита. Ларь морозильный для кафе купить морозильный ларь для магазина купить морозильный ларь для столовой купить ларь для мороженого купить ларь морозильный для рыбы и мяса купить морозильный ларь для дома. Ларь морозильный купить в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Симферополе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Астане, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Югорске, Тюмени,Сургуте, Ноябрьске, Лангепасе, Мегионе, Урае, Надыме, Иркутске, Красноярске, Нягани, Тобольске, Уфе, Кургане, Серове, Тавде,Асбесте, Первоуральске, Ревде, Новосибирске, Петропавловске, Салехарде, Радужном, Краснодаре, Братске,Челябинске, Магнитогорске, Новоуральске, Ирбите купить ларь морозильный для магазина, столовой, кафе. Холодильное оборудование купить холодильное оборудование для магазина купить холодильное оборудование для общепита купить холодильное оборудование купить оборудование холодильное для магазина, столовой, кафе и ресторана. Комплексное оснащение холодильным оборудованием для магазинов и общепита. ТоргСервисСнаб. www.torg-snab.com