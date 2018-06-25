Дизельный генератор Green Field 5 GF ME3

Описание товара

Макс. мощность двигателя кВт (л/с) 9.0 Макс. мощность (кВт) 5.0 Ном. мощность (кВт) 4.5 Вес нетто (кг) 92 Электростартер Да Напряжение (В) 230/400 Общее описание Дизельный генератор воздушного охлаждения Тип двигателя: 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением. Технические характеристики Модель ― 5 GF-ME3 Модель двигателя ― GF 186 FE Объем (см3) ― 418 Диаметр х Ход поршня (мм) ― 86х70 Скорость вращения (об/мин) ― 3000 Макс. мощность двигателя кВт (л/с) ― 9.0 Система пуска ― Реверсивное (тяговый трос) Емкость масляного картера (л) ― 1.65 Емкость топливного бака (л) ― 15 Макс. мощность (кВт) ― 5.0 Ном. мощность (кВт) ― 4.5 Частота (Гц) ― 50 Выход пост. тока (В/А) ― 12.0/8.3 Напряжение (В) ― 230/400 Фаза ― Трехфазный Возбуждение ― Само возбуждающийся Габаритные размеры ДхШхВ (мм) ― 720x480x650 Вес нетто (кг) ― 92 Электро стартер ― Да