Бензиновый генератор Green Field 2500PRO

Описание товара

Макс. мощность двигателя кВт (л/с) 4.8 (6.5) Макс. мощность генератора (кВт) 2.500 Ном. мощность генератора (кВт) 2.000 Вес нетто (кг) 48 Электро стартер Нет Общее описание Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание. Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов Технические характеристики: Модель ― 2500PRO Модель двигателя ― PRO-6.5HP (GX200) Объем (см3) ― 196 Диаметр х Ход поршня (мм) ― 68x45 Уровень компрессии ― 8.5:1 Макс. мощность двигателя кВт (л/с) ― 4.8 (6.5) Система зажигания ― транзисторно-магнитное зажигание Система пуска ― реверсивное (тяговый трос) Емкость масляного картера (л) ― 0.60 Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) ― 360 Макс. мощность генератора (кВт) ― 2.500 Ном. мощность генератора (кВт) ― 2.000 Уровень шума (дБ) ― 65 Частота напряжения (Гц) ― 50 Напряжение (В) ― 220/12 Время непрерывной работы (ч) ― 8 Объем топливного бака (л) ― 15 Габаритные размеры ДхШхВ (мм) ― 605x450x450 Вес нетто (кг) ― 48 Электро стартер ― Нет Трехфазный ― Нет Счетчик мото часов ― Да