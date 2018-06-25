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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              21 300

              ERGOMAX ER 3400 E Бензиновый однофазный генератор электростартер

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
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              Описание товара

              Сварог ТМ ERGOMAX ER3400 Е Бензиновый однофазный генератор Бензиновые однофазные генераторы ERGOMAX ER3400 Е обладает надежным 4–тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов. Генератор снабжен одним из самых больших топливных баков среди аналогов. В совокупности с очень низким уровнем потребления топлива большой топливный бак обеспечивает длительную автономную работу генератора. Обмотки синхронного генератора выполнены из 100% меди, что делает генератор долговечным и эффективным. Синхронный генератор более надежен, лучше держит перегрузки, в отличии от асинхронного. Генератор оборудован защитами по превышению нагрузки и низкому уровню масла. Позволяет осуществлять электрическое подключение через две стандартные розетки переменного тока 220 В и один разъем постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.

              Может применяться для питания бытовых сетей или профессионального электроинструмента. По желанию заказчика генератор может быть укомплектован опорными колесами диаметром 8’’ (20,3 см) и ручкой для удобства транспортировки. Комплект поставки Сварог ERGOMAX ER3400 Е Бензиновый однофазный генератор

              Генератор ER 3400 Е Набор инструментов Вилки разъема розеток переменного тока Шнур зарядки автомобильных аккумуляторов

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