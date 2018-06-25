ERGOMAX ER 3400 E Бензиновый однофазный генератор электростартер

Описание товара

Сварог ТМ ERGOMAX ER3400 Е Бензиновый однофазный генератор Бензиновые однофазные генераторы ERGOMAX ER3400 Е обладает надежным 4–тактным бензиновым двигателем с верхним расположением клапанов. Генератор снабжен одним из самых больших топливных баков среди аналогов. В совокупности с очень низким уровнем потребления топлива большой топливный бак обеспечивает длительную автономную работу генератора. Обмотки синхронного генератора выполнены из 100% меди, что делает генератор долговечным и эффективным. Синхронный генератор более надежен, лучше держит перегрузки, в отличии от асинхронного. Генератор оборудован защитами по превышению нагрузки и низкому уровню масла. Позволяет осуществлять электрическое подключение через две стандартные розетки переменного тока 220 В и один разъем постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.

Может применяться для питания бытовых сетей или профессионального электроинструмента. По желанию заказчика генератор может быть укомплектован опорными колесами диаметром 8’’ (20,3 см) и ручкой для удобства транспортировки. Комплект поставки Сварог ERGOMAX ER3400 Е Бензиновый однофазный генератор

Генератор ER 3400 Е Набор инструментов Вилки разъема розеток переменного тока Шнур зарядки автомобильных аккумуляторов