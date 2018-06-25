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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.06.2018
              26 990

              Генератор бензиновый DDE DPG7551E

              Телефон
              +79632317683
              Продавец
              КИТ, Интернет-магазин сварочного оборудования и материалов
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              Описание товара

              Однофазн.ном/макс.5/6кВт UP188, т/бак 25л, электростарт, 85 кг Довольно малый расход топлива, всего 4 л/ч, позволит работать генератору DDE DPG7551Ei около 6 часов без дозаправки. Небольшой вес, в соотношении с генераторами похожего типа, позволит транспортировать и перемещать данный агрегат без особых усилий. Возможно подключение электростартера. Благодаря выходу постоянного тока напряжением 12Вольт, даст Вам возможность зарядить автомобильный аккумулятор и питать различную бытовую технику. Двигатель генератора DDE DPG7551Ei заводится с помощью ручного стартера, что облегчает эксплуатацию генератора. На данную модель генератора распространяется гарантия 1 год.

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